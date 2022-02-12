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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

12.02.2022 09:05
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş İl Jandarma ekiplerinin yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bir şahsın üzerinde piyasa değeri 515 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma ekiplerinin yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bir şahsın üzerinde piyasa değeri 515 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ekipleri Serintepe yol kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptı. Araç içerisinde bulunan N.T. (23)'nin üzerini arayan jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 515 bin Türk Lirası olan 9 parça halinde bin 30 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan N.T. Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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