Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

09.05.2022 15:22
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta orman yolunda park halinde araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta orman yolunda park halinde araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tömek mevkisi orman yolu kenarında park halinde bulunan otomobili kontrol etti.

Araçta bulunan S.G.D (24) ve H.K. (39) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 0.5 gram metamfetamin, 5.2 gram Afgan sakızı, 2 adet Symra isimli hap ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise 1 adet kullanma aparatı ve 28 adet Zaldiar isimli hap ele geçirildi.

Şüphelilerden H.K. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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