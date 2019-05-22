Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İsa Divanlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçunun önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu satın aldığı tespit edilen M.A. isimli şahıstan erimiş eroin maddesi, F.E. isimli şahıstan 0.14 gram metamfetamin, M.B. isimli şahıstan 0.37 gram bonzai, U.K. isimli şahıstan 0.11 gr bonzai maddeleri ele geçirildi. 4 sahsa uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı. Şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen Ziya E.'den 7.08 gr eroin maddesi, Aslıhan G. isimli sahıstan 1.14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:20 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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