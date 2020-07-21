Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Elbistan ilçesi arasında sevkiyat yaptığı tespit edilen H.E. (31) ve A.D. (28) polislerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında ve eşyaları içerisinde 1100 uyuşturucu hap ile 469 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.