Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak aralarında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı. Yapılan takipler sonrası gerçekleştiren operasyonda torbacılık yöntemiyle gençlere uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.T. (25) ve A.E. (29) isimli şahıslar farklı yerlerde suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde ve araçlarında satışa hazır paketler haline getirilmiş eroin, metamfetamin, esrar ile 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ