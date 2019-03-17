Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı
22 dakika önce
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 86 kişilik timle Pazarcık
ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evlerinde esrar, metamfetamin, eroin, bonzai, ruhsatsız tabanca ve fişek bulunan 21 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:42 Kaynak: İHA
Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var
Engelli Kadına Cinsel İstismar! 3 Kişi Tutuklandı
Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı