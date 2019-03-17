Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı

22 dakika önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 86 kişilik timle Pazarcık ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evlerinde esrar, metamfetamin, eroin, bonzai, ruhsatsız tabanca ve fişek bulunan 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:42 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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