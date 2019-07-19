Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.A.Ü, H.S. ve M.K'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 228 gram uyuşturucu ile bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 3 kişi, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına sert tepki İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı Yolcunun valizinden silah parçaları çıktı Erhan Çelik'ten yeni açıklama: Hakkımda yakalama kararı yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 19:59:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]