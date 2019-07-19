Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:21 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen M.A.Ü, H.S. ve M.K'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 228 gram uyuşturucu ile bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 3 kişi, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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