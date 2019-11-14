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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Nücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından uzun soluklu takip sonrası operasyon için harekete geçildi. 5 ayrı kullanıcıya uyuşturucu satan 3 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında satışa hazır paketler halinde 4,50 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet sigara içerisine sarılmış bonzai maddesi ve 123 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapan Fırat K. (38), Bedrettin D. ve Sait Ç. gözaltına alındı

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:21 Kaynak: İHA
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