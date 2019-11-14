Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle Fırat K. (38), Bedrettin D. (41) ve Sait Ç. (55) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti
Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 00:03:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]