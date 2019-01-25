Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından düzenlenen üç farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ta jandarma tarafından düzenlenen üç farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Pazarcık
ilçesinde yaptığı uygulamalarda 22 gram eroin, 15 gram metamfetamin ile 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Üç farklı olayda ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan H.A, M.A, K.G. ve Ö.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
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