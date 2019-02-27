Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarmanın yatığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta jandarmanın yatığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınan bir otomobil, jandarma ekiplerince Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi bölgesinde durduruldu.

Otomobildeki 5 şahıstan 3'ünün üzerinden toplam 51 gram eroin ile 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Hırsızlık suçundan aranan C.D. isimli şahıs ile birlikte olayla ilgisi bulunan B.G,. A.Z., Ö.K. ve B.E hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

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