Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarmanın yatığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş
'ta jandarmanın yatığı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep
'ten Kahramanmaraş'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınan bir otomobil, jandarma ekiplerince Onikişubat
ilçesi Hacımustafa Mahallesi bölgesinde durduruldu.
Otomobildeki 5 şahıstan 3'ünün üzerinden toplam 51 gram eroin ile 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Hırsızlık suçundan aranan C.D. isimli şahıs ile birlikte olayla ilgisi bulunan B.G,. A.Z., Ö.K. ve B.E hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:21 Kaynak: İHA
Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi
Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu
ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!