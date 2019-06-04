Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

29 dakika önce

Kahramanmaraş'a jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyondan 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]
Kahramanmaraş'a jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyondan 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, kent girişinde yapılan yol kontrol ve aramalarında toplam 20 gram bonzai ve 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Jandarma, Kahramanmaraş, Güncel
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