Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

19.02.2021 23:21
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik Pazarcık İlçesinde çalışma yaptı. 4 farklı çalışmada 9 gram metamfetamin ve 27 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan S.Ç. (34), Y.G. (37), İ.Ş. (30), G.B. (21) ile M.K. (36) gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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