Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

02.04.2022 12:10
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, adreslerinde yapılan armada, çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, madde kullanım aparatları, paketleme malzemeleri, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyette götürülen şüpheliler ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika


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