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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, Pazarcık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
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