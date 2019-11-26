Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
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