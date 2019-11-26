Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Pazarcık ilçesinde 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ