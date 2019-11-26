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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda jandarma ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.
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