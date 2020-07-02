Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına operasyon düzenledi. 7 ayrı uyuşturucu satışına suçüstü müdahale eden polis ekipleri, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 56 kişiye adli işlem yaptı. Bu şahıslardan Uyuşturucu ticareti kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, Gaziantep ilinden sevkiyat yapan 1 şüpheli ile uyuşturucu madde kullanan 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlarda yakalanan Harun Ç. (38), Ümran K.(37), İlyas G. (45), Ahmet E.(35), Doğu Ş. (37), Nurettin K. (32), Ömür Ç. ve uyuşturucu kullanıcısı kapsamında tutuklanan Ayşe Ç. cezaevine konuldu. Operasyonlarda paketler halinde esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, eroin, hint keneviri ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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