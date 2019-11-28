Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde 6 ayrı yaptıkları operasyonda toplamda 25 gram bonzai, 42 gram metamfetamin, 60 gram toz esrar ve 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.



Olaya karışan 9 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ