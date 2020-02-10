Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen 5 operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün akşam saatlerinde Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde 5 operasyon düzenledi. Bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.