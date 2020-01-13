Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma ve takip sonucu Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı fişeği, hap, bir miktar esrar ve metamfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan İ.U. ve C.D. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş Büro, Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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