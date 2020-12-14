Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri M.H. idaresindeki plakası açıklanmayan aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 74 gram metamfetamin ele geçirilirken sürücü M.H. ve yanındaki H.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika