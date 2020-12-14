Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Araçta yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 74 gram metamfetamin ele geçirilirken sürücü M.H. ve yanındaki H.A. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri M.H. idaresindeki plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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