Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

10.02.2021 23:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavlaklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerle adreslerde yapılan aramada; uyuşturucu madde ele geçirilirken, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları E.T. (33), E.K. (36), M.T. (37), İ.Y. (30), G.B. (33), Y.G. (39) ve R.Y. (33) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama - Son Dakika
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