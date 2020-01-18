Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.


Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten ilçeye uyuşturucu getirip sattığı tespit edilen şüpheli şahsı takibe aldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adresine operasyon yapan polis ekipleri, narkotik köpeği "Alfi" ile birlikte detaylı arama yaptı. Alfi'nin evdeki kanepeye tepki vermesiyle yapılan aramada, satışa hazır 59 paket 57.50 gram ateş buz denilen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu maddesinin yanında 270 lira, 1 adet makas, 6 adet kilitli poşet, 4 adet eldiven ve alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili Kemal E. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın Antalya'da sezonluk işçi olarak çalıştığı, kısa süre önce Türkoğlu ilçesine geldiği tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında Türkoğlu Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:08 Kaynak: İHA
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