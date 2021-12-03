Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu kapsamda Osmangazi Mahallesi'nde 2 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

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