Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

16.07.2022 17:02
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Armutalan Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelinin evi ve bahçesinde yapılan aramalarda 27 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 1 av tüfeği ve 795 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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