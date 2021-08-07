Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokakta uyuşturucu satan şüpheliye operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda E.B. isimli şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Şüphelinin ikametinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, 2 adet tabanca ile 6 adet fişek ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.
Şüpheli E.B.(27) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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