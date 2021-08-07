Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokakta uyuşturucu satan şüpheliye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda E.B. isimli şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Şüphelinin ikametinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, 2 adet tabanca ile 6 adet fişek ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Şüpheli E.B.(27) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika

Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı

Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı

Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı

Ortaköy'de bulunan bir restoranın çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi

Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor

Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu