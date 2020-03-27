Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:12 Kaynak: AA
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