Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda uygulama yapan ekipler, bazı araçlarda dedektör köpeği "Atos" ile yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Çalışma kapsamında 11 kişi gözaltına aldı.