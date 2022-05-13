Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çilingir Çayırı mevkisinde göçerlerin konakladığı çadırlarda uyuşturucu kullanıldığı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapan ekipler, 52 gram bonzai, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Yakalanan 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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