Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliye yasal işlem yapıldı

13.05.2022 13:38
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliye yasal işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çilingir Çayırı mevkisinde göçerlerin konakladığı çadırlarda uyuşturucu kullanıldığı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapan ekipler, 52 gram bonzai, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi Kahramanmaraş'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 obje ele geçirildi Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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