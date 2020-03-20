Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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