Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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