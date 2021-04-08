Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin kent genelindeki 7 adrese düzenledikleri operasyonda 115 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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