Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, satışı yasak ve izne tabi ilaçların uyuşturucu kullanıcılarına satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.K, C.B. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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