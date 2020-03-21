Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, satışı yasak ve izne tabi ilaçların uyuşturucu kullanıcılarına satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.K, C.B. ve A.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:46 Kaynak: AA

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