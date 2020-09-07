Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uzun soluklu takip ve çalışma yapan ekipler, çevre illerden uyuşturucu getirerek, torbacılar vasıtasıyla kentteki tenha alanlarda, park ve sokak başlarında satış yapan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerde arama gerçekleştiren ekipler, satışa hazır paketlenmiş sentetik uyuşturucu, skank, eroin, bonzai, ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirdi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yakalanan 12 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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