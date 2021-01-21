Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda H.B. (38), F.K. (44), F.S. (26) ile D.M.Ç (23) gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.