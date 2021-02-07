Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K'nın (42) il dışından getirdiği uyuşturucu maddeyi piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, uyuşturucuyu piyasaya sürmek isteyen M.K'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada, 968 uyuşturucu hap ile toz halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.