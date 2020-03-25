Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:58 Kaynak: AA
Son Dakika Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı