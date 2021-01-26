Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliye işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliye yasal işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken 14 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Son Dakika

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı

Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor

Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü

12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı

Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi

Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var

Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız

Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş