Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda C.C. (30), S.P. (33) ile M.K (30) gözaltına alındı.
Dedektör köpeğin de katıldığı operasyonda, 852 gram sentetik uyuşturucu hap, 11 gram eroin ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika