Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Güneşli Mahallesi'nde F.H'ye ait evde yaptığı aramada 29 uyuşturucu hap, 11,33 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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