Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K'nın (31) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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