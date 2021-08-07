Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.B'nin (27) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi belirledikleri adreste gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 tabanca ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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