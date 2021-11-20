Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

A.H. ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların ikamet ve araçlarında, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.H. ve A.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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