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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

07.01.2022 22:17
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında suçüstü yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında suçüstü yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.H, B.K, M.H., A.B, M.H. ve H.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları düzenledikleri iki operasyonda uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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