Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik yaptığı çalışma kapsamında şüphe üzerine M.E.C'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında, 0.16 gram uyuşturucu madde bulundu.
M.E.C'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, H.A'nın adresine düzenlediği operasyonda, üç parça halinde 1,4 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.E.C. hakkında adli işlem başlatıldı, H.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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