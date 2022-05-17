Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

17.05.2022 00:10
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.R'nin kente uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı paketler halinde uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmek isterken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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