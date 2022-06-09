KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

09.06.2022 23:47

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.A'nın (54) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliye ait adrese düzenlenen operasyonda 102 gram eroin ile 54 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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