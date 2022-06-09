KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.A'nın (54) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheliye ait adrese düzenlenen operasyonda 102 gram eroin ile 54 gram metamfetamin ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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