Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 105 kişiden 19'u tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 105 kişiden 19'u tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polis timleri, üç hafta içinde yaptığı takipler neticesinde 61 uyuşturucu satışına suçüstü müdahale etti. Ekipler, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 105 kişiye adli işlem yaptı. Bu şahıslardan uyuşturucu ticareti kapsamında gözaltına alınan Bedir P. (42), Mehmet N.T. (33), Serkan Ç. (21), Fatih E. (43), Adem T. (43), Adem D. (31), Muketder İ. (40), İsa Y. (29), Beyza P. (28), Ömer M. (29), Ömer K. (25), Muzaffer A. (24), Nazım H. (34), Yaşar D. (28), Muhammet K. (24), Hüseyin A. (46), Mehmet O.T. (26), Ahmet B. (42), M.T.B. (17) isimli uyuşturucu satıcıları tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:26 Kaynak: İHA
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