Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 105 kişiden 19'u tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polis timleri, üç hafta içinde yaptığı takipler neticesinde 61 uyuşturucu satışına suçüstü müdahale etti. Ekipler, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 105 kişiye adli işlem yaptı. Bu şahıslardan uyuşturucu ticareti kapsamında gözaltına alınan Bedir P. (42), Mehmet N.T. (33), Serkan Ç. (21), Fatih E. (43), Adem T. (43), Adem D. (31), Muketder İ. (40), İsa Y. (29), Beyza P. (28), Ömer M. (29), Ömer K. (25), Muzaffer A. (24), Nazım H. (34), Yaşar D. (28), Muhammet K. (24), Hüseyin A. (46), Mehmet O.T. (26), Ahmet B. (42), M.T.B. (17) isimli uyuşturucu satıcıları tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ