Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.07.2022 14:08
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Armutalan Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 57 kök kenevir ile bir miktar uyuşturucu ele geçirirken M.K. (55) ve A.B'yi (50) gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için jandarmaya götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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