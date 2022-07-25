Bu kapsamda, Armutalan Mahallesi'nde iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 57 kök kenevir ile bir miktar uyuşturucu ele geçirirken M.K. (55) ve A.B'yi (50) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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