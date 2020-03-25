Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, eroin ile silah ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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