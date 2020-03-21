Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrası 8 ayrı uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda, bir miktar bonzai, metamfetamin, eroin, 771 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Mehmet K. (52), Cihat B. ve Ali S. tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:45 Kaynak: İHA

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